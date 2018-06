Dallas (dpa) - Mit dem zweiten Heimsieg hintereinander haben die Dallas Mavericks ihre Fans begeistert und das Warmup für die Playoffs erfolgreich aufgenommen. Das Team des deutschen Basketballstars Dirk Nowitzki gewann das NBA-Duell mit den ersatzgeschwächten Golden State Warriors 104:94.

Am Abend zuvor hatte der NBA-Champion zum zwölften Mal in Serie den Playoff-Platz in der nordamerikanischen Basketball-Liga gesichert. Die «Mavs» profitierten dabei von der Niederlage eines Konkurrenten.

Zwei Tage nach seiner Gala gegen die Houston Rockets (35 Punkte) war Nowitzki mit 16 Zählern diesmal der drittbeste Mann der «Mavs» auf dem Parkett. Vor allem die Bankspieler Vince Carter (19) und Brandan Wright (17) überzeugten diesmal beim 36. Saisonsieg des Titelverteidigers, der seinen sechsten Platz in der Western Conference festigte.

«Wir müssen uns auf die Playoffs vorbereiten. Egal, ob es um etwas geht oder nicht - jeder wird bereit sein, wenn es darauf ankommt», versprach Carter. Bester Mann der Warriors, die weiterhin viele verletzte Spieler beklagen, war Klay Thompson mit 26 Punkten. Aber auch der erfolgreichste Mann des Abends vor 20 547 Zuschauern im American Airlines Center konnte die siebte Niederlage der Gäste in Serie nicht verhindern.

Ihren sechsten Sieg hintereinander feierten die San Antonio Spurs. Der Spitzenreiter der Western Conference überrollte die Los Angeles Lakers mit 121:97. Auch Kobe Bryant konnte die 24. Saisonniederlage der Lakers nicht verhindern. Bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause war der NBA-Superstar mit 18 Punkten aber bester Werfer des Gäste-Teams aus Kalifornien.