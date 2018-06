Dallas (dpa) - Mit dem zweiten Heimsieg hintereinander haben die Dallas Mavericks ihre Fans begeistert. Das Team des deutschen Basketballstars Dirk Nowitzki gewanndas NBA-Duell mit den ersatzgeschwächten Golden State Warriors 104:94. Bereits am Abend zuvor hatte sich der NBA-Champion zum zwölften Mal in Serie einen Playoff-Platz in der nordamerikanischen Basketball-Liga gesichert. Ihren sechsten Sieg hintereinander feierten die San Antonio Spurs. Der Spitzenreiter der Western Conference überrollte die Los Angeles Lakers mit 121:97.

