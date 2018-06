Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat gleich den ersten Matchball genutzt und eine Saison der Superlative mit dem Gewinn der achten deutschen Fußball-Meisterschaft gekrönt.

Wie schon in der vorigen Spielzeit triumphierte das Team von Jürgen Klopp mit dem verdienten 2:0 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach bereits am drittletzten Spieltag der Bundesliga. «Das war heute ein Spiegelbild der Saison. Ich glaube, es gab selten einen verdienteren Meister als in dieser Saison Borussia Dortmund», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc im Überschwang der Gefühle. «Die Mannschaft hat das überragend gemacht.»

Edeljoker Ivan Perisic (23. Minute) und Shinji Kagawa (59.) mit seinem 13. Saisontreffer machten am Samstagabend die Titelverteidigung für die Westfalen perfekt, die zum 26. Mal in Serie unbesiegt blieben und schon die nächste Bestmarke im Visier haben. Gewinnt der BVB auch die letzten beiden Saisonspiele, hat er mit 81 Punkten den FC Bayern München überflügelt. «Was die Jungs heute abgerissen haben, dafür gibt's keine Worte», meinte Coach Klopp, der nach dem Abpfiff den Spielerfrauen auf dem Rasen ein Küsschen gab, ehe ihn eine Bierdusche der überglücklichen Profis ereilte.

«Die Mannschaft hat heute wunderbar gespielt. Ich freue mich, dass die Bayern in Bremen gewonnen haben, sonst hätten wir das heute so nicht erlebt. Ein perfekter Samstag. So eine perfekte Leistung zu bieten, zeigt die Qualität der Mannschaft», lobte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die alten und neuen Meister, die sich völlig unbeeindruckt vom vorherigen 2:1-Sieg der Bayern in Bremen zeigten. «Es war was Einmaliges. Wir freuen uns riesig», gestand Keeper Roman Weidenfeller.

Den Dortmunder Anhängern unter den 80 720 Zuschauern im ausverkauften Stadion war der Bayern-Erfolg recht. Schließlich versprach diese Tabellenkonstellation mehr Spannung. Und auch der Borussia, die ohne Kevin Großkreutz (Nasenbeinbruch) ins Spiel ging, mangelte es aufgrund der ausgebliebenen Entscheidung nicht an Motivation.

Allerdings erwies sich die Borussia vom Niederrhein mit dem künftigen Dortmunder Marco Reus zunächst als unbequemer Gegner. Der Nationalspieler stand in der Anfangself, obwohl er am Freitag wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht am Abschlusstraining teilgenommen hatte. Die Gäste standen in der Defensive sicher und bereiteten dem BVB damit in der Anfangsphase einige Probleme im Aufbau.

Doch mit zunehmendem Druck erspielten sich die Hausherren erste Chancen. In der 20. Minute verpasste Kagawa mit einem Kullerball an den Pfosten die mögliche Dortmunder Führung. Drei Minuten später war der für Großkreutz ins Team gerückte Perisic mit dem Kopf zur Stelle, als Marcel Schmelzer einen Freistoß perfekt vors Tor zirkelte, und vollstreckte zu seinem sechsten Saisontor.

Die Chance zu einer noch beruhigenderen Pausenführung vergab Mats Hummels (37.), der den Ball in aussichtsreicher Position nicht am überragenden Schlussmann Marc-Andre ter Stegen vorbeibrachte. Von der Offensive der Gäste mit Reus und Mike Hanke war dagegen vor der Pause wenig zu sehen. Die Dortmunder unterbanden das gefürchtete Gladbacher Konterspiel geradezu meisterlich.

Erst in der 54. Minute wies Gladbach sein Angriffspotenzial nach. Als Reus den Ball bereits an Dortmunds Torwart Roman Weidenfeller vorbeigelegt hatte, bewahrte Schmelzer seine Mannschaft mit einer Rettungstat kurz vor der Linie vor dem drohenden Ausgleich. Doch schon fünf Minuten später beseitigte Kagawa die letzten Zweifel am Gewinner des Spiels.

Nach Pass von Robert Lewandowski überwand der Japaner den machtlosen ter Stegen, der die höchste Niederlage der Gladbacher in dieser Saison nicht verhindern konnte. Immerhin vereitelte der 19-Jährige bei Lewandowskis Kopfball (62.) das drohende 3:0. 18 Minuten vor dem Ende feierte der seit dem 1. Dezember wegen einer Schambeinentzündung pausierende Mario Götze sein gefeiertes Comeback im BVB-Trikot.