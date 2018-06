London (dpa) - Der FC Chelsea hat im Kampf um den Wiedereinzug in die Champions League einen Rückschlag erlitten. Drei Tage nach ihrem 1:0-Coup gegen den FC Barcelona im Halbfinal-Hinspiel der «Königsklasse» kamen die Blues in der englischen Fußball-Liga nur mühevoll zu einem 0:0 beim FC Arsenal.

Chelsea-Interimscoach Roberto di Matteo gönnte vielen seiner Stars eine Verschnaufpause und rotierte in der Startelf gegen den Stadtrivalen auf acht Positionen - so stürmte etwa Fernando Torres für Didier Drogba (Knieblessur).

Arsenal ging zum Auftakt des 35. Spieltags fahrlässig mit seinen Chancen um: Gunners-Kapitän Robin van Persie, der beim 5:3 im Hinspiel noch ein Dreierpack erzielt hatte, schoss in der 13. Minute aus nächster Nähe nur an den Pfosten. Kurz vor Schluss vertändelte der niederländische Nationalstürmer und Premier-League-Toptorjäger eine weitere Riesenmöglichkeit (86.). Der französische Verteidiger Laurent Koscielny hatte per Kopfball nur die Latte getroffen (42.). Arsenal (65 Punkte) liegt damit weiter auf Rang drei. Chelsea bleibt Tabellen-Sechster (58) mit einer Partie weniger als die Gunners.