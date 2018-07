Frankfurt/Main (dpa) - Keine Flüge mehr auf defizitären Strecken, vorerst kein Ausbau der Flotte und keine First Class auf vielen Langstrecken: Das neue Sanierungsprogramm der Lufthansa nimmt konkrete Formen an. In einem Brief an die Mitarbeiter listete Passage-Vorstand Carsten Spohr seine Sparpläne auf. So will die Lufthansa die Kosten der Kernmarke senken. Auch an die Gehälter und Altersversorgung will die Konzernführung ran. Die Gesellschaft sieht sich in Europa von Billigfliegern wie Ryanair und auf der Langstrecke von arabischen Fluggesellschaften wie Emirates in die Zange genommen.

