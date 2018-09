Sakhir (dpa) - Rekordchampion Michael Schumacher ist schon im ersten Durchgang der Formel-1-Qualifikation von Bahrain gescheitert. Der Mercedes-Pilot rutschte am Samstag in Sakhir in letzter Sekunde noch auf den 18. Platz.

Schumacher verpasste das Weiterkommen um 0,013 Sekunden. Auch Landsmann Timo Glock schied aus. Der Marussia-Fahrer musste sich mit Rang 23 begnügen. Glock hatte es auch bei den ersten drei Saisonrennen nicht in den zweiten Qualifikationsabschnitt geschafft.