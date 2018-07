Sakhir (dpa) - Formel-1-Pilot Nico Rosberg hat im letzten Training vor dem Rennen in Bahrain seine Top-Form bestätigt. Der China-Sieger fuhr im Mercedes wie schon am Vortag die beste Runde. Rosberg war 0,147 Sekunden schneller als Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull. Dritter in Sakhir wurde Vettels Teamkollege Mark Webber vor WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Michael Schumacher belegte im zweiten Silberpfeil Rang fünf.

