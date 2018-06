Sakhir (dpa) - Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel startet beim Großen Preis von Bahrain am Sonntag von der Pole Position. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim fuhr am Samstag in der Qualifikation auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir in 1:32,422 Minuten die Bestzeit.

Nico Rosberg kam eine Woche nach seiner bislang ersten Pole Position in China auf den fünften Platz. Der Mercedes-Pilot aus Wiesbaden war 0,098 Sekunden langsamer als Vettel. Der britische WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton kam im McLaren-Mercedes auf Rang zwei. Der Australier Mark Webber startet im zweiten Red Bull als Dritter in den fünften Saisonlauf. Nico Hülkenberg aus Emmerich fuhr im Force-India auf den 13. Platz.

Rekord-Weltmeister Michael Schumacher schied sensationell schon in der ersten K.o.-Runde aus. Wegen eines nicht mehr funktionierenden Heckflügels hatte der Mercedes-Pilot aus Kerpen nach eigenen Angaben «wenigstens eine halbe Sekunde verloren» und konnte auch nicht mehr auf die Strecke, um sich zu verbessern. Schumacher wurde 18. Timo Glock aus Wersau belegte im Marussia Rang 23.