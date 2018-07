Karlsruhe (dpa) - Vor den Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW muss die FDP den Wiedereinzug in die Parlamente bangen. Auf dem Parteitag in Karlsruhe, der heute beginnt, will FDP-Chef Rösler versuchen das Ruder rumzureißen. Angesichts von Umfragewerten zwischen drei und fünf Prozent fordert Parteichef Philipp Rösler Geschlossenheit von den Liberalen. Er muss jedoch fürchten, dass die Basis den Parteitag auch dazu nutzt, ihrem Unmut über die Führung Luft zu machen.

