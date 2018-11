Karlsruhe (dpa) - Die FDP ist in schwerem Fahrwasser. Wenige Tage vor den Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW muss sie um den Wiedereinzug in die Parlamente bangen. Auf dem Parteitag in Karlsruhe will FDP-Chef Rösler das Ruder herumreißen. Es geht auch um seine Zukunft.

