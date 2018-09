Karlsruhe (dpa) - Es sieht nach den Umfragen nicht gut aus für die FDP. Bei den Wahlen in Schleswig-Holstein wie in Nordrhein-Westfalen muss sie ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde befürchten. Umso kämpferischer gibt sie sich beim Parteitag in Karlsruhe. Gerade, wo der Zeitgeist immer weiter nach links wandere, sei man als FDP unverzichtbar, sagte der Bundesvorsitzende Philipp Rösler. Mit harter Arbeit werde die Partei versuchen, die Alltagsprobleme der Bürger zu lösen. Wenn die FDP es nicht tue, werde niemand für die Freiheit kämpfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.