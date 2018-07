Luxemburg (dpa) - Die Europäische Union setzt ihre Sanktionen gegen Birma aus - «auf Probe» und zunächst nur für ein Jahr. Damit wollen die EU-Außenminister an diesem Montag in Luxemburg die Regierung Birmas zu weiterer Demokratisierung des Landes ermutigen.

Nur ein Exportverbot für Waffen bleibt bestehen, sagten EU-Diplomaten in Brüssel. Im Frühherbst will die EU prüfen, ob die Sanktionen weiterhin ausgesetzt bleiben können. Dies hänge von der Entwicklung in dem lange von einer Militärjunta beherrschten südostasiatischen Land ab.

Die Partei NLD der Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hatte am 1. April bei Nachwahlen zum Parlament antreten dürfen. Sie gewann 43 von 45 Sitzen. Insgesamt hat das Parlament 1160 Abgeordnete.

Vorläufig ausgesetzt werden die EU-Einfuhrverbote für Edelhölzer, Edelsteine und Edelmetalle. Auch Einreiseverbote für 491 Führungspersonen der birmanischen Regierung, die mit einem Einfrieren von Vermögenswerten in der EU einhergehen, werden ausgesetzt. Die Sanktionen werden von der EU nicht aufgehoben, sondern um ein Jahr verlängert, aber nicht angewendet. Damit ist es jederzeit möglich, die Maßnahmen rasch wieder in Kraft zu setzen. Diplomaten sagten, die EU habe einerseits die Veränderungen in Birma anerkennen, andererseits aber nicht sämtliche Druckmittel aus der Hand geben wollen.

Die Minister werden auch über ein mögliches Verbot für den Export von Luxusgütern nach Syrien beraten. Es geht um einen Lieferstopp für Kaviar, Champagner, teure Weine, Trüffel und möglicherweise auch hochwertige Kleidung oder Uhren, sagten Diplomaten. Mit den Sanktionen könne die dem Luxus zugeneigte engste Umgebung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad getroffen werden, hieß es. In der EU gelten bereits Einreiseverbote für 138 Mitglieder der syrischen Führung und deren Angehörige.

