Manchester (dpa) - Tabellenführer Manchester United macht das Titelrennen in der englischen Fußball-Liga wieder spannend. Das Team von Trainer Alex Ferguson kam am Sonntag in seiner Heimstätte Old Trafford nach einer turbulenten Partie nur zu einem 4:4 (1:1) gegen den FC Everton.

Dabei verspielte der Rekordmeister in den letzten sieben Minuten eine 4:2-Führung. Stadtrivale Manchester City kann nun zum Abschluss des 35. Spieltags am Abend mit einem Sieg bei den Wolverhampton Wanderers seinen Rückstand auf drei Punkte verkürzen.

Bei United war Wayne Rooney einmal mehr stärkster Akteur. Englands Stürmerstar erzielte seine Saisontreffer Nummer 25 und 26 (41./69. Minute). Zudem waren Danny Welbeck (57.) und Nani (61.) für die Red Devils erfolgreich. Bei Everton glänzte der kroatische Angreifer Nikica Jelavic als Doppeltorschütze (34./83.). Die weiteren Tore der Toffees steuerten Marouane Fellaini (67.) und Steven Pienaar (85.) bei.