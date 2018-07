Kairo (dpa) - In Syrien dauert die Gewalt auch nach dem Beschluss des Weltsicherheitsrates zur Entsendung von UN-Beobachtern an. Aktivisten berichteten von neuen Angriffen durch syrische Truppen. So soll in der Provinz Deir as-Saur die Luftwaffe zum Einsatz gekommen sein. Der internationale Syrien-Beauftragte Kofi Annan rief beide Seiten auf, die vereinbarte Waffenruhe einzuhalten. Der Sicherheitsrat hatte gestern beschlossen, noch an diesem Wochenende eine 300 Mann starke UN-Beobachtergruppe nach Syrien zu schicken.

