Borussia Dortmund zum achten Mal deutscher Fußball-Meister

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund ist zum achten Mal deutscher Fußball-Meister. Die Westfalen machten ihren erneuten Titelgewinn am Samstag durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach perfekt. Ivan Perisic (23. Minute) und Shinji Kagawa (59.) erzielten vor 80 720 Zuschauern die Tore. Dortmund kann damit zwei Spieltage vor Saisonende bei acht Punkten Vorsprung auf den FC Bayern München nicht mehr vom Spitzenrang der Fußball-Bundesliga verdrängt werden.

1. FC Kaiserslautern steigt aus der Bundesliga ab

Berlin (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern steigt zum dritten Mal nach 1996 und 2006 aus der Fußball-Bundesliga ab. Die Pfälzer gewannen am Samstag mit 2:1 bei Hertha BSC, können an den verbliebenen zwei Spieltagen der Saison einen der letzten beiden Plätze aber nicht mehr verlassen. Durch das 1:1 des 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart liegen die Geißböcke auf Platz 16 mit sieben Punkte uneinholbar vor Kaiserslautern.

Vettel holt Pole Position in Bahrain - Rosberg Fünfter

Sakhir (dpa) - Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel startet beim Großen Preis von Bahrain am Sonntag von der Pole Position. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim fuhr am Samstag in der Qualifikation auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir in 1:32,422 Minuten die Bestzeit. Nico Rosberg belegte eine Woche nach seiner bislang ersten Pole Position in China auf den fünften Platz. Der Mercedes-Pilot aus Wiesbaden war 0,098 Sekunden langsamer als Vettel. Der britische WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton kam im McLaren-Mercedes auf Rang zwei. Rekord-Weltmeister Michael Schumacher schied schon in der ersten K.o.-Runde aus.

Bayern-Gegner Real nach Clásico-Sieg vor Titelgewinn

Barcelona (dpa) - Bayern Münchens Champions-League-Gegner Real Madrid hat mit einem Prestigesieg im Clásico beim FC Barcelona für eine Vorentscheidung im Kampf um die spanische Meisterschaft gesorgt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Sami Khedira (17. Minute) und Portugals Superstar Cristiano Ronaldo (73.) mit seinem 42. Saisontor erzielten beim 2:1-Sieg der Königlichen am Samstag im Camp Nou die Treffer für die Gäste. Die Elf von Trainer José Mourinho hat vier Spieltage vor Schluss nun sieben Punkte Vorsprung auf Barça. Für den Titelverteidiger hatte Alexis Sanchez das 1:1 erzielt (70.).

Fed Cup: Deutschem Team droht Abstieg - Auch Görges verliert

Stuttgart (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen stehen im Fed Cup vor dem Abstieg aus der Weltgruppe. Nach der Zweitsatz-Niederlage von Angelique Kerber gegen Samantha Stosur verlor am Samstag auch Julia Görges ihr Einzel gegen Jarmila Gajdosova. Die Bad Oldesloerin unterlag der australischen Nummer zwei nach schwacher Leistung mit mit 4:6, 4:6. Zuvor hatte sich Kerber gegen US-Open-Siegerin Stosur mit 6:7 (1:7), 4:6 geschlagen geben müssen. Damit steht die Auswahl von Teamchefin Barbara Rittner am Sonntag mit dem Rücken zur Wand. Nur wenn das Team die abschließenden Einzel und das Doppel gewinnt, gehört es auch im kommenden Jahr zu den besten acht Mannschaften.

Deutsches Eishockey-Team gewinnt WM-Test gegen Dänemark 3:1

Kassel (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat das erste von zwei Testspielen gegen Dänemark an diesem Wochenende mit 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) gewonnen. Am Samstagabend in Kassel schossen die Wolfsburger Christopher Fischer (32. Minute) und Kai Hospelt (37.) sowie Ingolstadts Thomas Greilinger (43.) die Tore für das Team von Bundestrainer Jakob Kölliker. Für Dänemark traf NHL-Star Frans Nielsen (New York Islanders) zur zwischenzeitlichen Führung (31.). Am Sonntag spielt Deutschland in Hannover (16.45 Uhr/Sport 1) erneut gegen den WM-Vorrundengegner. Bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Schweden treffen beide Teams am 12. Mai in Stockholm aufeinander.

THW Kiel im Endspurt zum Remis bei Croatia Zagreb

Zagreb (dpa) - Der THW Kiel ist auf dem Weg ins Final Four der Handball-Champions-League. Der Tabellenführer der Bundesliga trennte sich am Samstag im Viertelfinal-Hinspiel vom kroatischen Meister Croatia Zagreb mit 31:31 (12:15). Die Kieler haben damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Sonntag in der heimischen Arena.

Tennisprofis Djokovic und Nadal im Finale von Monte Carlo

Monte Carlo (dpa) - Die Top-Favoriten Novak Djokovic und Rafael Nadal bestreiten an diesem Sonntag das Finale beim Masters-Series-Turnier in Monte Carlo. Der Weltranglisten-Erste Djokovic gewann am Samstag sein Halbfinale bei der mit 2,43 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen den Tschechen Tomas Berdych mit 4:6, 6:3, 6:2. Nadal setzte sich gegen den Franzosen Gilles Simon mit 6:3, 6:4 durch. Der spanische Tennisprofi hat die letzten sieben Auflagen des Turniers in Monte Carlo gewonnen.

Frankfurt im Champions-League-Finale - 2:0 gegen Arsenal

Frankfurt/Main (dpa) - Mit einem 2:0 (0:0) gegen den FC Arsenal sind die Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt am Samstag zum ersten Mal ins Finale der Champions League eingezogen. Bereits das Halbfinal-Hinspiel hatte der siebenmalige deutsche Meister in London mit 2:1 für sich entschieden. Vor 3710 Zuschauern waren Dzsenifer Marozsan (60. Minute) und Jessica Landström (85.) am Samstag erfolgreich. Der Gegner im Endspiel am 17. Mai im Münchner Olympiastadion wird zwischen Turbine Potsdam und Olympique Lyon ermittelt. Der Titelverteidiger aus Frankreich hatte das Hinspiel mit 5:1 gewonnen.

Warmup für Playoffs: Mavericks gewinnen wieder

Dallas (dpa) - Mit dem zweiten Heimsieg nacheinander haben die Dallas Mavericks ihre Fans begeistert und das Warmup für die Playoffs erfolgreich fortgesetzt. Das Team des deutschen Basketballstars Dirk Nowitzki gewann am Freitag (Ortszeit) das NBA-Duell mit den ersatzgeschwächten Golden State Warriors 104:94. Bereits am Abend zuvor hatte sich der NBA-Champion zum zwölften Mal in Serie einen Playoff-Platz in der nordamerikanischen Basketball-Liga gesichert. Zwei Tage nach seiner Gala gegen die Houston Rockets (35 Punkte) war Nowitzki mit 16 Zählern diesmal der drittbeste Mann der Mavs.