Amsterdam (dpa) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Züge mitten in Amsterdam sind mindestens 125 Menschen verletzt worden, 13 davon lebensgefährlich. Ein doppelstöckiger Schnellzug und ein Regionalzug waren am Abend nahe des niederländischen Bahnhofs von Amsterdam-Sloterdijk zusammengeprallt. Die Ursache ist immer noch unklar. Die Zahl der Verletzten soll so hoch sein, weil viele Passagiere standen oder noch auf der Suche nach einem Sitzplatz gewesen waren, als das Unglück geschah. Die meisten erlitten Knochenbrüche und Quetschungen.

