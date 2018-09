Berlin (dpa) - Wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Schleswig- Holstein und Nordrhein-Westfalen legt Rot-Grün in der Wählergunst wieder zu. Wären heute Bundestagswahlen, kämen die Sozialdemokraten auf 27 Prozent, die Grünen auf 13 Prozent. Das ermittelte das Meinungsforschungsinstitut Emnid im Auftrag der «Bild am Sonntag». Damit liege Rot-Grün wieder vor Schwarz-Gelb. Die FDP verharrt bei 4 Prozent, die Union erreicht 34 Prozent. Von einer eigenen Mehrheit sind beide Lager aber weit entfernt. Grund ist das starke Abschneiden der Piratenpartei mit 12 Prozent. Die Linke erreicht 7 Prozent.

