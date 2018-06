Paris/Brüssel (dpa) - Im Kampf um das Amt des französischen Staatspräsidenten zeichnet sich in der ersten Wahlrunde ein Sieg des sozialistischen Herausforderers François Hollande (57) ab. Ersten inoffiziellen Hochrechnungen zufolge muss Staatspräsident Nicolas Sarkozy (57) die erwartete Niederlage hinnehmen.

Entschieden wird jedoch erst in zwei Wochen, wenn Hollande und Sarkozy in der Stichwahl gegeneinander antreten. Nach Angaben von Umfrageinstituten bekam Hollande in der erste Wahlrunde zwischen 28 und 29 Prozent der Stimmen, Sarkozy holte zwischen 25 und 26 Prozent. Die rechtsradikale Marine Le Pen (43) mit ihrer Nationalen Front wurde zeitweise bei 20 Prozent gesehen. Sie lag damit auf Platz drei - weit vor dem Chef der kommunistisch orientierten Linksfront, Jean-Luc Mélenchon (60). Dieser wurde zwischen 11 und 13 Prozent gehandelt.

Dies berichteten übereinstimmend Schweizer und belgische Medien. In Frankreich ist es offiziell erst ab 20.00 Uhr erlaubt, Hochrechnungen zu veröffentlichen.

Die Wahlbeteiligung war gegen 17.00 Uhr leicht geringer als bei der Wahl 2007. Nach Angaben des Innenministeriums lag sie bei 70,6 Prozent - genau drei Punkte weniger als bei der vorherigen Wahl, als sie besonders hoch war.

Trotz eines guten Abschneidens im ersten Wahlgang ist der Sieg Hollandes beim zweiten Wahlgang am 6. Mai aber keineswegs sicher. Entscheidend ist, wie die Wähler jener acht Kandidaten abstimmen, die es nicht ins «Finale» schafften. Wichtig ist unter anderem, wie sich die Wähler von Marine Le Pen im zweiten Wahlgang entscheiden. Inwieweit ihr Wählerpotenzial im zweiten Wahlgang Sarkozy zugute kommt, gilt als ungewiss.

Von den wichtigeren Bewerbern hat bislang nur Mélenchon angekündigt, dass er seinen Anhängern bei einem Ausscheiden in der ersten Runde die Wahl von Hollande empfehlen werde. Der Zentrumspolitiker François Bayrou (60), der in Umfragen bei gut 10 Prozent rangierte, ließ zunächst offen, ob er seinen Wählern eine Empfehlung für die Stimmabgabe im zweiten Wahlgang geben werde.

Hollande hat angekündigt, er wolle den gerade erst unterzeichneten Fiskalpakt, der automatische Strafen bei zu hohem Staatsdefizit vorsieht, neu verhandeln. Dies wird unter anderem von Deutschland strikt abgelehnt. Hollande will auch den Spitzensteuersatz für Reiche mit Einkommen von mehr als einer Million Euro auf 75 Prozent erhöhen. Sarkozy tritt hingegen für eine Fortsetzung des Sparkurses aus und kündigte eine noch striktere Einwanderungspolitik ab.

RTBF info

Le Soir

Französische Botschaft zur Präsidentenwahl

Französische Botschaft zu Wahlterminen

Liste der Kandidaten