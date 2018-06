Offenbach (dpa) - Am Montag ist es wechselnd, zeitweise auch stark bewölkt mit einzelnen, teils gewittrigen Schauern. Am späten Nachmittag setzt im Westen und Südwesten länger andauernder Regen ein.

Die Höchsttemperatur liegt an der Nordseeküste und im höheren Bergland nur bei 9 Grad, entlang des Rheins bei bis zu 15 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Der meist aus südwestlichen bis südlichen Richtungen wehende Wind ist schwach bis mäßig, in Böen auch frisch.

Im höheren Bergland sind teils starke, vereinzelt auch stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Dienstag breitet sich Regen weiter nach Osten bis nach Bayern und Mitteldeutschland aus. Im äußersten Osten bleibt es aber noch trocken. Die Temperatur geht auf 7 bis 1 Grad zurück, in Mittelgebirgstälern ist nochmals leichter Frost möglich.