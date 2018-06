Paris (dpa) - Mit heftigen Kursverlusten hat die Börse in Paris auf den Sieg des Sozialisten François Hollande in der ersten Runde der Präsidentenwahl reagiert. Der wichtige französische Aktienindex CAC 40 verlor bis Börsenschluss 2,83 Prozent und notierte bei 3098 Punkten. Händler sagten, dies sei eine Reaktion auf die Aussichten eines Wahlsiegs von Hollande im zweiten Wahlgang. Zu den Sorgen um die weitere Stabilität des Euros komme aber Unsicherheit wegen der Regierungskrise in den Niederlanden hinzu. Auch andere europäische Börsen, so der deutsche Aktienindex, fielen kräftig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.