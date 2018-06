Berlin (dpa) - Barbara Schöneberger (38) ist als Gastgeberin einer Talkshow gewöhnt daran, den Gästen Geschichten aus ihrem Leben zu entlocken. Selbst aber beantwortet sie Fragen eher ungern.

Am Rande der Burda Awards in Berlin verriet Schöneberger das Geheimnis, wie ihr Privatleben, bei aller Öffentlichkeit, auch wirklich privat bleibt. «Man muss zusehen, dass man viel redet, ohne was zu sagen - und das kann ich eigentlich», bekannte die Moderatorin fröhlich. «Ich könnte jetzt stundenlang reden, ohne dass Sie anschließend etwas wissen.»

Ein bisschen verriet sie am Sonntagabend dann aber doch noch: Sie habe erst mit 30 angefangen, Alkohol zu trinken und sei gar nicht so eine «Partynudel», wie man es bei ihr vermuten würde.