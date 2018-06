Berlin (dpa) - Mit Sternfahrten und Boykottaktionen haben am Montag rund 2500 Berliner Taxifahrer gegen die unterschiedlichen Fahrpreise von und zum neuen Hauptstadtflughafen protestiert.

Am Hauptbahnhof und an den Flughäfen Tegel und Schönefeld nahmen sie stundenlang keine Fahrgäste auf. Mit Sternfahrten quer durch die Stadt zu einer zentralen Kundgebung am Brandenburger Tor legten sie teilweise den Verkehr lahm.

Nach einem Kompromiss zwischen Berlin und dem Landkreis Dahme-Spreewald gilt von Berlin nach Schönefeld der Berliner Tarif, vom Flughafen in die Stadt der teurere des Landkreises. Der Taxi-Protest richtet sich auch gegen eine Service-Gebühr von 1,50 Euro, die von Juni an am neuen Hauptstadtflughafen in Schönefeld pro Fahrgast fällig sein soll.

Richard Leipold, der Vorsitzende der Berliner Taxivereinigung, kritisierte, die Kollegen würden einem Monopolisten ausgeliefert und ihre Fahrgäste auf dem Umweg der Servicepauschale an der Flughafenfinanzierung beteiligt. Zudem bringe der unterschiedliche Tarif vom und zum Flughafen die Fahrer in Erklärungsnöte, sagte Leipold. Das sei Gästen aus Rom, Paris und New York nicht zu erklären.