Washington (dpa) - Ein leuchtender Feuerball und laute Explosionsgeräusche am Himmel über der Sierra Nevada haben nach Medienberichten viele Menschen im Westen der USA aufgeschreckt.

Wahrscheinlich habe es sich um einen Meteor gehandelt, der am Sonntagmorgen (Ortszeit) über der Erde zerbrochen sei, sagte eine Meteorologin der Nationalen Wetterbehörde der «Los Angeles Times».

Der Himmelskörper könnte Teil des jährlich um diese Zeit auftretenden Sternschnuppen-Schwarms der Lyriden gewesen sein. Möglicherweise sei der Schwarm dichter oder die einzelnen Meteore größer gewesen, sagte ein weiterer Meteorologe der Nationalen Wetterbehörde. Andere Experten gingen von einem einzelnen Meteor aus. «Er kam wahrscheinlich nur zufällig zum selben Zeitpunkt», sagte Dan Ruby vom Planetarium der Universität von Nevada dem Lokalsender «KTVN Channel2».

Der in vielen Farben funkelnde Feuerball war Augenzeugen-Berichten zufolge zwischen Winnemucca im Norden des Bundesstaats Nevada bis südlich nach Las Vegas und östlich bis an die Küste Kaliforniens zu sehen. Der Knall sei gut zu hören gewesen, sogar Häuser sollen gewackelt haben. Zahlreiche Menschen meldeten sich US-Medienberichten zufolge aufgebracht bei Polizei und Feuerwehr.

«Die Explosion hat sich angehört, als wäre sie direkt nebenan», sagte Erin Girard-Hudson aus der Nähe von Sacramento dem «San Francisco Chronicle». «Es hat mich umgehauen und das Haus hat sich bewegt.» Ihre zweijährige Tochter habe angefangen zu weinen. «Ich habe den großen Knall in Nevada gehört und dachte erst an einen Autounfall», schrieb eine Frau beim Kurznachrichtendienst Twitter. Ein Erdbeben gab es nach Angaben der geowissenschaftlichen Behörde der USA zu diesem Zeitpunkt in der Region nicht.

«Wenn Meteore zerbrechen, dann geschieht das mit einem lauten explosionsartigen Knall», sagte Planetariumssprecher Ruby. «Wahrscheinlich war er ungefähr so groß wie eine Waschmaschine.» Teile davon könnten auf die Erde gestürzt sein, allerdings seien diese dann so klein, dass sie schwer zu finden sein würden.

Es sei außergewöhnlich, dass das Ereignis bei Tageslicht gut sichtbar gewesen sei, schrieb Robert Lunsford von der Amerikanischen Meteor-Gesellschaft auf der Webseite der Organisation. Zuvor meldeten sich dort rund 20 Augenzeugen. «Ich war zu Hause und trank meinen Frühstückskaffee, als ich den Feuerball sah», berichtete etwa eine Frau aus Walnut Creek in Kalifornien. «Wow! Was für ein Anblick.»

