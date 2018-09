Los Angeles (SID) - Die Spielergewerkschaft der nordamerikanischen Basketball-Profis NBPA hat ihren Präsidenten Derek Fisher zum Rücktritt aufgefordert. Das Exekutivkomitee teilte mit, es habe sich geschlossen gegen den 37 Jahre alten Point Guard der Oklahoma City Thunder ausgesprochen.

Die Entscheidung basiere auf zahlreichen Vorfällen in den vergangenen sechs Monaten, "in denen Fisher entgegen der Bedürfnisse der Gewerkschaft gehandelt" habe, hieß es im offiziellen Statement. So habe er habe im Zuge der Tarifverhandlungen nicht die Interessen der Spieler verfolgt, sich entgegen der NBPA-Satzung verhalten und damit die Pflichten eines Gewerkschaftspräsidenten nicht erfüllt.

In einem kurzen Statement am Rande des Spiels Oklahomas bei den Sacramento Kings (103:92) sagte Fisher, er habe die Aufgabe als Präsident "zu jedem Zeitpunkt sehr, sehr ernst genommen." Während des Lock-outs wegen eines Streits um den neuen NBA-Tarifvertrag im vergangenen Jahr waren bis heute unbestätigte Gerüchte aufgekommen, Fisher habe sich mit NBA-Commissioner David Stern getroffen, um im Privaten zu verhandeln. Fisher ist seit 2006 Präsident der NBPA.