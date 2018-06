Manama (Bahrain) (SID) - Rekordweltmeister Michael Schumacher wird beim Formel-1-Rennen am Sonntagmittag in Bahrain (14.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) noch fünf Plätze weiter hin starten müssen als ohnehin schon. Bei dem Mercedes des siebenmaligen Champions wurde das Getriebe ausgetauscht, Schumacher wird deshalb nun statt vom 17. vom 22. und damit drittletzten Platz aus ins Rennen gehen müssen. Im Qualifying am Samstag war Schumacher wegen technischer Probleme am Heckflügel bereits in der ersten Runde ausgeschieden.