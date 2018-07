Frankfurt/Main (SID) - Der tätliche Angriff auf Michal Kadlec vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat auch bei Liga-Präsident Reinhard Rauball Fassungslosigkeit ausgelöst. "Die Gewalt ist allgemein an vielen Punkten gestiegen, der Respekt vor Anderen deutlich gesunken. Das sind aber Entwicklungen, die nicht ausschließlich mit dem Fußball zu tun haben. Der Fußball wird als Bühne benutzt, in vielen Fällen kann man nur noch reagieren", sagte der Präsident von Meister Borussia Dortmund dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Rauball will zwar auch weiterhin die Prävention in den Vordergrund stellen, doch die "Unversehrtheit" der Mitbürger scheint unter anderem bei den Hooligans und gewaltbereiten Fans keine Rolle zu spielen. "Deshalb ist fraglich, ob Gespräche allein wirklich weiterhelfen. Aber es wird versucht, gemeinsam mit der Politik, Justiz und Polizei Konzepte zu finden", sagte Rauball, der mit Blick auf die zahlreichen Familien in den Stadien die Gewalt-Prävention als "eines der zentralen Themen in den nächsten zehn Jahren" betrachtet.

Zwei berüchtigte Hooligans des 1. FC Köln hatten in der Nacht zum Sonntag dem tschechischen Abwehrspieler Kadlec vor einer Discothek in Köln aufgelauert und ihm unter Beschimpfungen das Nasenbein gebrochen. Der Bayer-Profi musste am Montag operiert werden.

"Ich war perplex. Meine Nase hat sofort stark geblutet, und meine Freundin war geschockt. Die Männer hatten sich als FC-Fans zu erkennen gegeben, mich kurz beleidigt. Und dann spürte ich schon einen heftigen Schlag. So etwas hatte ich absolut noch nie erlebt, weder in Köln noch in meiner Heimat Tschechien", sagte Kadlec.

Die Tat schockte auch den DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach. "Was soll ein Verein machen, wenn so etwas passiert? Er kann nichts dafür. Das sind Kriminelle, keine Fußballfans, und so müssen sie auch behandelt werden. Die müssen geächtet werden und müssen raus aus dem Stadion", sagte der DFB-Boss bei Sky 90.