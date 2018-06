London (SID) - Der 13-malige englische Fußballmeister FC Arsenal muss im Kampf um die direkte Champions-League-Teilnahme in der Premier League auf den Spanier Mikel Arteta verzichten. Der mit sechs Treffern torgefährlichste Mittelfeldspieler der Gunners hat eine Knöchelverletzung erlitten und fällt für den Rest der Saison aus. Das gab Teammanager Arsène Wenger am Freitag bekannt.

"Er wird für sechs bis acht Wochen fehlen", sagte Wenger: "Das bedeutet für ihn das Saisonaus. Wichtig ist aber, dass er um eine Operation herum kommt."

Arsenal belegt vier Spieltage vor Schluss Platz drei, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Am Samstag (13.45 Uhr) empfängt das Team des derzeit verletzten Nationalspielers Per Mertesacker den Konkurrenten FC Chelsea, der auf Platz sechs derzeit sieben Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen hat.