Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans in zwei Fällen 15.000 Euro Strafe zahlen. Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag entschieden. Zum einen wurde der Klub damit für die Ausschreitungen seiner Fans beim internationalen Hamburger Hallenfußball-Turnier am 7. Januar bestraft. Zum anderen ging es um ein Transparent mit beleidigendem Inhalt, das beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am 26. Februar im Hamburger Zuschauerblock hochgehalten worden war. Der Verein stimmte dem Urteil zu, es ist damit rechtskräftig.