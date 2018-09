Aue (SID) - Im Kampf um den Klassenerhalt lassen die beiden abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Energie Cottbus und Erzgebirge Aue nichts unversucht und bezahlen ihren Fans die Auswärtsfahrten am kommenden Wochenende. Beide Teams liegen mit 32 Punkten nur zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Die Cottbuser treten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und Liga total) beim FC Ingolstadt an, Aue muss zum MSV Duisburg reisen.

"Dieses letzte Auswärtsspiel der Saison ist bekanntlich enorm wichtig. Am vergangenen Freitag haben wir im eigenen Stadion gemerkt, dass die frenetische Unterstützung der Anhänger Kräfte freisetzt", sagte Energie-Geschäftsführer Normen Kothe und verwies darauf, dass sich die Mannschaft an den Kosten beteilige.

Während im Cottbuser Angebot auch kostenlose Eintrittskarten enthalten sind, sponsort Aue seinen Anhängern die Busfahrt in den Ruhrpott. "In unserer Situation kommt es jetzt mehr denn je darauf an, dass wir auch von den Rängen wie gewohnt tatkräftig und sehr lautstark unterstützt werden", sagte Aues-Sportdirektor Steffen Heidrich.