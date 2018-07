München (dpa) - Bloß nicht wieder bittere Tränen in Madrid. Mit maximalem Willen und vereinten Kräften wollen sich Franck Ribéry & Co. im Fußball-Tempel Bernabéu gegen Real ins ersehnte Heimfinale der Champions League durchboxen.

Mit aller Macht soll der Traum vom Jahrhundertspiel am 19. Mai in der eigenen Arena Realität werden - und das ausgerechnet an jenem Ort, an dem der deutsche Fußball-Rekordmeister vor zwei Jahren das Endspiel in der Königsklasse gegen Inter Mailand verlor.

«Wir dürfen keine Angst haben», beschwor Ribéry seine Kollegen vor der Rückkehr in das Finalstadion von 2010. Der Franzose fehlte damals gesperrt, jetzt will er im Halbfinale die «große Chance» an der Seite seines Hinspiel-Sparringspartners Arjen Robben unbedingt nutzen.

Mit den zwei Stars, die sich nach ihrem Kabinenstreit für das große Ziel versöhnt haben, einem aufgeladenen Akku, aber auch viel Demut gehen die Münchner an die Aufgabe gegen das bärenstarke Real um Tormaschine Cristiano Ronaldo. «Wir werden eine bayerische Sternstunde brauchen», erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

«Real geht nach dem Sieg in Barcelona mit großem Elan ins Spiel», betonte auch Uli Hoeneß, der die Chancen «fifty fifty» taxierte. Der Vereinspräsident verriet auch, wie sehr das Kräftemessen mit den Königlichen alle im Verein mitnimmt. «Es ist so, dass ich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit jetzt auch nachts wieder an ein Fußballspiel denke», berichtete Hoeneß über sein Seelenleben.

Nach dem 2:1 im Hinspiel wagt vor dem Tag der Entscheidung am Mittwochabend keiner im Münchner Lager großspurige Sprüche. «Wir haben großen Respekt vor Real Madrid, es ist eine große Mannschaft, ein großer Club. Und mit dem Schuss Demut werden wir da reingehen und es trotzdem versuchen», kündigte Rummenigge für Münchner Verhältnisse ungewohnt kleinlaut an.

Ein heißer Tanz steht bevor, über 90 oder auch 120 Minuten. Vielleicht kommt es sogar zu einem Elfmeterschießen als dramatischem Höhepunkt. «Man muss 120 Prozent geben», erklärte Nationalspieler Bastian Schweinsteiger, der im Mittelfeld als Chef auftrumpfen muss. «Ich will der Mannschaft so helfen, dass wir ins Finale kommen», sagte der Vize-Kapitän. Auch gegen die 80 000 Real-Fans werde man sich «stemmen» müssen, mahnte der Vize-Kapitän.

«Mit dem Last-Minute-Tor von Mario Gomez haben wir eine kleine Chance und werden versuchen, diese kleine Chance auch zu nutzen», sagte Rummenigge. «Wir müssen unser gesamtes Potenzial abrufen», betonte Jupp Heynckes vor der Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Der Trainer plant mit der Elf vom Hinspiel, WM-Torschützenkönig Thomas Müller müsste dann wieder auf die Bank.

Philipp Lahm muss Cristiano Ronaldo wie in München in Schach halten, Schweinsteiger gemeinsam mit Luiz Gustavo die Kreise von Real-Regisseur Mesut Özil eingrenzen. Und Manuel Neuer soll im Tor das machen, was ihm in 27 seiner 44 Pflichtspiele dieser Saison gelang: Zu Null spielen! Dann stünden die Bayern im Endspiel.

Das «Finale dahoam» könnte den Frust über die wieder gegen Borussia Dortmund verlorene Meisterschaft tilgen. Ein Königsklassen-K.o. bei den Königlichen würde dagegen den Druck vor dem Pokalfinale gegen Dortmund am 12. Mai in Berlin - der dann letzten verbliebenen Münchner Titelchance - ins Extreme steigern.

Gleich sieben Bayern-Profis müssen in Madrid zudem fürchten, beim Champions-League-Endspiel am 19. Mai selbst bei einem Erfolg gegen Real nur Zuschauer zu sein. Denn Lahm, Badstuber, Boateng, Müller, Kroos, Gustavo und Badstuber wären bei einer Gelben Karte im großen Finale gesperrt. Hemmen dürfe das aber niemanden, mahnte Hoeneß: «Wir müssen uns ausschließlich damit beschäftigen, ins Endspiel zu kommen. Es nützt uns gar nichts, keine Gelben Karten zu bekommen, wenn wir morgen verlieren.»