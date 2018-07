Frankfurt/Main (SID) - Der stark abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann wohl erst wieder am letzten Spieltag auf Lewan Kobiaschwili zurückgreifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestätigte am Montag die Sperre gegen den Georgier, der am 34. Spieltag allerdings noch zum Rekord-Ausländer der Bundesliga avancieren kann. Die Hertha wird allerdings gegen dieses Urteil erneut Widerspruch einlegen.

Kobiaschwili war am 14. April im Spiel bei Bayer Leverkusen (3:3) wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen und dafür später zwei Spiele gesperrt worden. Dagegen hatte die Hertha Einspruch eingelegt. Beim 1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern hatte Kobiaschwili das erste Mal gefehlt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) muss er bei seinem Ex-Klub Schalke 04 erneut aussetzen.

Für den 34-Jährigen wäre die Bundesliga-Begegnung gegen 1899 Hoffenheim zum Saisonabschluss die 336. in seiner Karriere. Kobiaschwili würde damit nach Einsätzen mit dem bislang führenden Brasilianer Zé Roberto gleichziehen können.