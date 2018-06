Barcelona (dpa) - Der FC Chelsea hat Titelverteidiger FC Barcelona ausgeschaltet und steht als erste Mannschaft im Champions-League-Finale am 19. Mai in München. Die Londoner kamen nach dem 1:0 im Hinspiel mit einem 2:2 bei den Katalanen weiter. Barcelona hatte durch Sergio Busquets und Andrés Iniesta schon 2:0 geführt. Ramires und Fernando Torres glichen noch für die Londoner aus. Den Gegner von Chelsea ermitteln an diesem Mittwoch Real Madrid und der FC Bayern. Die Münchener gewannen das Hinspiel mit 2:1.

