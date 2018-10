Zuzenhausen (dpa) - 1899 Hoffenheim will Fußball-Nationaltorwart Tim Wiese unbedingt unter Vertrag nehmen.

«Es ist noch nix perfekt, aber wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, dann müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um ihn zu kriegen», sagte Trainer Markus Babbel und bestätigte damit erstmals das Interesse des nordbadischen Bundesligisten an dem Bremer Keeper. Es gebe aber noch keine Unterschrift und auch noch kein Angebot. Der Vertrag Wieses bei Werder läuft zum Saisonende aus, auch der 30-Jährige hatte zuvor Gespräche bestätigt.

Babbel bestätigte zugleich die geänderte Politik des Clubs, dem Mäzen Dietmar Hopp im vergangenen Jahr noch einen strikten Sparkurs verordnet hatte. «Wir wollen mit Hoffenheim international spielen», sagte er. «Mein Ziel ist es, irgendwann in die Champions League zu kommen.»