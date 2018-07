Bremen (SID) - (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Rekordmeister Bayern München auf den verletzten Defensivspieler Aleksandar Ignjovski verzichten. Dafür kann Trainer Thomas Schaaf wieder mit Aaron Hunt, Sebastian Prödl und Marko Arnautovic planen. Hunt hatte den Hanseaten 17 Spiele gefehlt und seine letzte Begegnung in der Hinrunde in München bestritten. Dabei sah er die Rote Karte.