Hoffenheim (SID) - Nationaltorhüter Tim Wiese vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wechselt offenbar zum Liga-Konkurrenten 1899 Hoffenheim. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet, wird der 30-Jährige in der kommenden Spielzeit Nachfolger von Tom Starke. Wiese hatte bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass er seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag in Bremen nicht verlängern werde. "Es ist ein Klub, der dauerhaft um Titel mitspielen wird und finanziell nicht am Hungertuch nagt", hatte Wiese zuletzt über seinen zukünftigen Arbeitgeber verraten.