Gelsenkirchen (SID) - Für Christoph Metzelder vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist die Saison nach einem Fußsohlenbandeinriss im rechten Mittelfuß voraussichtlich vorzeitig beendet. Das teilte der Verein am Montag mit. Der frühere Nationalspieler hatte sich die Verletzung am Sonntag im Spiel beim FC Augsburg (1:1) bei einem Foul an Daniel Baier zugezogen.

Damit muss der Tabellendritte im Kampf um die direkte Qualifikation für die Champions League am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen den Tabellen-Vorletzten Hertha BSC und in der Woche darauf am letzten Spieltag bei Werder Bremen wohl ohne Metzelder antreten.