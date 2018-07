Toronto (SID) - Der 82-malige Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich hat in der Major League Soccer das deutsche "Veteranen-Duell" mit Torsten Frings für sich entschieden. Der Ex-Wolfsburger Friedrich setzte sich in der nordamerikanischen Profiliga mit Chicago Fire 3:2 (2:2) beim früheren Bremer Frings und dessen FC Toronto durch. Chicago klettert nach dem zweiten Sieg im fünften Spiel ins Mittelfeld der Eastern Conference, Schlusslicht Toronto setzte mit nun sechs Pleiten in sechs Spielen seinen Fehlstart fort.

Der 35 Jahre alte Frings stand in der Startelf und feierte sein Comeback nach fast sechs Wochen Verletzungspause. Auch der drei Jahre jüngere Friedrich spielte 90 Minuten durch. Chicago war durch Dominic Oduro (1.) in Führung gegangen, Toronto drehte das Spiel durch einen Doppelschlag von Reggie Lambe (36./40.) zunächst, ehe die Gäste durch Gonzalo Segares (41.) und Patrick Nyarko (58.) zum Sieg kamen.