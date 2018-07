München (SID) - (SID) - Der Champions-League-Pokal ist seit Freitag da, wo er nach Wunsch des FC Bayern München auch im kommenden Jahr bleiben soll: UEFA-Präsident Michel Platini übergab am Freitagnachmittag die Trophäe offiziell an Münchens Oberbürgermeister Christian Ude. Der Zeremonie im Alten Rathaus der bayerischen Metropole wohnten unter anderem auch DFB-Präsident Wolfgang Niersbach und Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei.

Am 19. Mai findet in der Arena in München das Finale der Königsklasse statt. Nach dem 2:1 im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid lebt auch beim FC Bayern vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) weiter der Traum vom Heim-Finale und vom fünften Gewinn des wichtigsten europäischen Wettbewerbs im Vereinsfußball. Titelverteidiger ist der FC Barcelona, der im zweiten Halbfinale einen 0:1-Rückstand gegen den FC Chelsea aufholen muss.

"Diese jährliche Pokalübergabe-Zeremonie symbolisiert den Beginn des Countdowns zu den Klubwettbewerbs-Endspielen. Ich möchte dem DFB für seine Unterstützung bei der Vorbereitung eines weiteren fantastischen europäischen Fußballfests danken", sagte Platini.

Bis zum Endspiel geht der Henkel-Pott aber erst einmal auf die so genannte "Trophy Tour" quer durch München. Erste Station wird am Samstag am Stachus (10.00 bis 18.00 Uhr) sein. Dort haben die Fans die Möglichkeit, die Trophäe aus der Nähe zu betrachten. Eskortiert wird das Objekt der Begierde stets von zwei Sicherheitsbeamten.

Neben dem Pokal der Männer überreichte Platini im Beisein der UEFA-Botschafter Steffi Jones, Paul Breitner und Willy Sagnol auch die Trophäe der Frauen an Münchens Sportbürgermeisterin Christine Strobl. Das Champions-League-Endspiel der Frauen steigt am 17. Mai im Münchner Olympiastadion. Sehr gute Chancen auf die Teilnahme hat der 1. FFC Frankfurt nach einem 2:1-Erfolg beim FC Arsenal. Turbine Potsdam steht dagegen nach einem 1:5 bei Titelverteidiger Olympique Lyon vor dem Aus.