Istanbul (SID) - Fenerbahce Istanbul muss vorerst auf Emre verzichten. Der frühere türkische Fußball-Nationalspieler soll am 15. April im Meisterschaftsspiel gegen Trabzonspor seinen ivorischen Gegenspieler Didier Zokora rassistisch beleidigt haben und wurde hierfür zunächst für zwei Spiele gesperrt. Der für seine verbalen Fehltritte bekannte Mittelfeldspieler hat sich für sein Verhalten bereits entschuldigt. "In der Hitze des Gefechts fallen manchmal falsche Worte. Was ich gesagt habe, tut mir leid", sagte Emre.

Derweil hat Trabzonspor Einspruch gegen das Urteil eingelegt und die Höchststrafe von acht Spielen Sperre gefordert. Schon 2007 hatte Wiederholungstäter Emre, damals noch in Diensten von Newcastle United, drei Spieler des FC Everton rassistisch beleidigt. Er musste daraufhin den Verein verlassen.