Köln (SID) - Werner Spinner ist neuer Präsident des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Der 63-Jährige tritt die Nachfolge des im November 2011 zurückgetretenen Wolfgang Overath an. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Köln-Arena wurde Spinner am Montagabend bereits im ersten Wahlgang mit deutlicher Mehrheit von 91,4 Prozent zum neuen starken Mann beim abstiegsbedrohten Traditionsverein bestimmt. Als Vizepräsidenten stehen Spinner der ehemalige Kölner Nationaltorhüter Toni Schumacher sowie Markus Ritterbach zur Seite. Der Verwaltungsrat um seinen Vorsitzenden Werner Wolf hatte das Trio ins Rennen geschickt. Eine befürchtete Kampfabtimmung gegen das Team um Ex-Profi Karl-Heinz Thielen konnte vermieden werden.