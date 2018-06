Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht kurz vor der Verpflichtung des Schweizer Top-Talents Granit Xhaka. Der 19-Jährige vom FC Basel erklärte am Freitag in der Baseler Zeitung: "Für mich ist alles geregelt. Jetzt ist es an den Clubs."

Offen ist derzeit noch die Höhe der Ablösesumme für den Mittelfeldspieler, der beim FCB noch einen Vertrag bis 2015 besitzt. Im Gespräch sind rund 10 Millionen Euro, die Basel für Xhaka haben will. Der möchte auf alle Fälle zum Bundesliga-Vierten und Coach Lucien Favre wechseln: "Ich wäre schon enttäuscht, wenn es nicht klappen sollte." Borussias Sportdirektor Max Eberl hatte am vergangenen Wochenende das Interesse an Xhaka offiziell gemacht: "Der Junge würde gut zu uns passen."