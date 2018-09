Kairo (dpa) - Der berühmteste Filmschauspieler Ägyptens, Adel Imam, soll drei Monate ins Gefängnis. Grund: in einem Film und einem seiner alten Theaterstücke soll er angeblich den Islam beleidigt haben. Ein Gericht in Kairo bestätigte ein im Februar in erster Instanz ergangenes Urteil. Beobachter sehen den Richterspruch vor dem Hintergrund des Erstarkens der Islamisten in Ägypten seit dem Sturz von Präsident Husni Mubarak im Februar vergangenen Jahres.

