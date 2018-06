Damaskus (dpa) - Das kleine Vorauskommando der UN-Beobachter in Syrien kann die Massaker und Verhaftungen nicht verhindern. Aktivisten meldeten, landesweit seien gestern mehr als 60 Menschen von den Truppen des Regimes getötet worden. UN-Untergeneralsekretär Lynn Pascoe hatte im Weltsicherheitsrat erklärt, die schweren Menschenrechtsverletzungen hielten trotz der Einigung über eine «Waffenruhe» an. Bislang sind in Syrien lediglich acht Beobachter im Einsatz, in den kommenden Tagen werde ihre Zahl auf 30 ansteigen, sagte ein UN-Sprecher in Damaskus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.