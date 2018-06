Walnut (SID) - Weltmeisterin Brittney Reese bleibt die dominante Weitspringerin der noch jungen olympischen Freiluft-Saison. Beim Meeting im kalifornischen Walnut sprang die Amerikanerin 7,12 m und übertraf die von die ihr gehaltene Jahresweltbestleistung um acht Zentimeter. Im Vorjahr war nur Reese selbst mit 7,19 m weiter gesprungen. Bei der Hallen-WM im März in Istanbul hatte sich die 25-Jährige mit 7,23 m auf Platz drei der "ewigen" Bestenliste gesetzt.

Über 100 m siegte Vizeweltmeister Walter Dix bei zu starkem Rückenwind (2,4 m/s) in 9,84 Sekunden vor Michael Rodgers (beide USA/9,97). Rodgers' neunmonatige Dopingsperre war erst am Donnerstag abgelaufen. Über 400 m schlug der englische EM-Dritte Martyn Rooney in 44,92 Sekunden Athen-Olympiasieger Jeremy Wariner (USA/44,96). 2012 war zuvor noch kein Läufer unter der 45-Sekunden-Marke geblieben. Für eine weitere Jahresweltbestmarke sorgte Diskuswerfer Lawrence Okoye (England) mit 66,67 m.