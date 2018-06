Baku (dpa) - Die neu gebaute Eurovisions-Arena in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku wird nach Angaben der deutschen Baufirma bis Mitte Mai komplett fertig sein. Nach einer Bauzeit von etwa acht Monaten werde im Moment die Gebäudetechnik der Crystal Hall getestet und in Betrieb genommen. Das sagte der deutsche Projektleiter Günter Wieching von der Firma Alpine Bau Deutschland AG der dpa in Baku. Die technische Generalprobe sei am 15. Mai geplant, am 26. Mai ist das Finale. An dem Rundbau für 25 000 Zuschauer ist außen eine Membranhülle samt 80 000 LED-Leuchten befestigt.

