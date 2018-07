Stuttgart (SID) - Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher und China-Grand-Prix-Sieger Nico Rosberg werden die Zuschauer rund um den DTM-Saisonstart am 29. April in Hockenheim mit einer besonderen Showeinlage begeistern. Am Samstag dürfen sich die Fans der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft zunächst auf Rosberg freuen. Der 26-Jährige wird bei seiner Demo-Runde den "Ur-Silberpfeil" W196 aus dem Jahr 1955 pilotieren. Einen Tag später rast der siebenmalige Champion Schumacher in einem 2011er Mercedes-Boliden durch das Motodrom.

"Wir haben uns das kurzfristig überlegt und möchten den Zuschauern damit einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten", erklärte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug. In Hockenheim erwarten die DTM-Veranstalter ein volles Haus: Fünf Tage vor dem ersten Wertungslauf hat man im Vorverkauf bereits mehr als 55.000 Tickets abgesetzt.