London (SID) - Im Alter von 101 Jahren will der gebürtige Inder Fauja Singh am Sonntag (10.00 Uhr) in London seinen letzten Marathon laufen. Der als ältester Langstreckler der Welt bekannte Greis, der seit über 40 Jahren in Großbritannien lebt, hatte im Oktober in Toronto (Kanada) einen Marathon in 8:25:17 Stunden absolviert. Singh gilt laut leichtathletik.de als erster Hundertjähriger, der einen Marathon absolvierte.