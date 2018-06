Eilat (SID) - In Abwesenheit der Top-Athletinnen haben die Damen der Deutschen Triathlon Union (DTU) am ersten Wettkampftag der Europameisterschaften in Eilat/Israel enttäuscht. Beim Sieg der Schweizerin Nicola Spririg landete Anja Knapp (Dettingen) nur auf Rang 18, Sarah Fladung musste das Rennen sogar vorzeitig beenden. "An der Leistung unserer Athletinnen kann ich leider nichts beschönigen, das war zu wenig", sagte DTU-Vize-Präsident Reinhold Häußlein.

Die Elite-Starter der DTU befinden sich zur Zeit auf Mallorca in ihrer Olympia-Vorbereitung. Auch Ex-Weltmeister Daniel Unger hatte aufgrund einer Magen-Darm-Infektion seine Teilnahme an den kontinentalen Titelkämpfen absagen müssen. Die Herren kämpfen am Samstag (15.00 Uhr) um die Medaillen.