Brasilia (SID) - Die Beachvolleyballer Jonathan Erdmann und Kay Matysik haben beim Auftakt der Weltserie in Brasilia das Halbfinale verpasst. Die an Nummer sieben gesetzten Berliner unterlagen in der Hoffnungsrunde am Samstag Matt Fuerbringe und Nick Lucen aus den USA in zwei engen Sätzen mit 19:21, 24:26 und wurden damit Fünfte.

In Sebastian Dollinger und Stefan Windscheif (Hamburg) hatte sich das zweite deutsche Duo bei dem Turnier in der brasilianischen Hauptstadt bereits am Freitag verabschiedet.