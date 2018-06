's-Hertogenbosch (SID) - Dressurreiterin Helen Langehanenberg hat als beste deutsche Starterin im Grand Prix beim Weltcup-Finale in 's-Hertogenbosch den zweiten Platz belegt. Die 29-Jährige aus Havixbeck kam mit Damon Hill auf 76,125 Punkte. Platz eins ging an die Niederländerin Adelinde Cornelissen (78,024) mit Parzival. Am Samstag fällt in der Kür die Entscheidung.

Nadine Capellmann (Würselen/70,441) wurde mit Girasol Neunte, Isabell Werth (Rheinberg/69,802) folgte mit El Santo auf Rang zehn. Überschattet wurde der Wettkampf vom Tode Holger Schmezers. Der Bundestrainer war am Donnerstag tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden.